Liesbeth de Groot was zacht voor mensen, stevig in de politiek in Goirle

16:24 GOIRLE - Op 80-jarige leeftijd is oud-wethouder Liesbeth de Groot-Kuijs in haar woonplaats Goirle overleden. ,,De rode draad in haar leven is het in dienstbaarheid verbinden van mensen geweest", zegt Henk de Groot over zijn moeder.