Tilburgse schaatsbaan sneuvelt weer: centrum zet alle zeilen bij voor extra kerstsfeer

Stuntelen­de zoekers naar geluk in debuutro­man oud-directeur Natuurmuse­um Brabant

TILBURG - De steenkruier heeft het zwaar, zijn werk aan de dijk is nooit af. Toch sjouwt hij door. Net als de mens die rusteloos zoekt naar een ongrijpbaar geluk. Voor bioloog, kunstenaar en schrijver Frans Ellenbroek is Bernard, de antiheld in zijn debuutroman De Steenkruier, een eigentijdse Sisyphus. Telkens als hij met zijn last boven aan de berg is, rolt die naar beneden.

10 december