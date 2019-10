Tilburgse schietvereniging raakt licentie kwijt na opnames ‘Undercover in Nederland’

TILBURG - Schietvereniging Trefzeker uit Tilburg is haar certificering kwijtgeraakt. De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie heeft die ingetrokken na het zien van beelden van ‘Undercover in Nederland’.

Bij de schietclub aan de Enschotsestraat zijn misstanden geconstateerd, blijkt uit het SBS6-programma. ‘Undercover in Nederland’, dat werkt met een verborgen camera, is zondag 3 november op tv te zien. In de promo van de uitzending is onder meer te zien dat een collega van Stegeman alleen wordt gelaten met een doorgeladen pistool.

Politie neemt wapens in bewaring

Journalist Alberto Stegeman en zijn team maakten de beelden eerder dit jaar. Undercover liet de opnames zien aan de KNSA, die op 20 mei ingreep en de politie op de hoogte bracht. Naast het in bewaring nemen van de wapens, zijn de beheerders hun wapenvergunningen kwijtgeraakt. De politie is verantwoordelijk voor het toezicht op de schietverenigingen en de wapenvergunningen.

Alleen leden Trefzeker mogen schieten

De KNSA en de politie gaan niet in op de vraag wat er op de beelden is te zien. Een politiewoordvoerder: ,,In grote lijnen komt het erop neer dat mensen op plekken konden komen waar ze niet hoorden te komen.” Verder verwijzen ze naar Trefzeker. De club reageert niet op herhaalde contactpogingen.

Op dit moment mogen alleen de leden van Trefzeker, die een eigen wapenvergunning hebben, gebruik maken van de schietbaan. Er mag niet in verenigingsverband worden geschoten.

Onderzoek politie leverde niets op

Burgemeester Weterings heeft de gemeenteraad deze week geïnformeerd over de situatie bij Trefzeker. Uit zijn brief blijkt dat de politie zowel vorig jaar als dit jaar meldingen kreeg. De burgemeester ontving in maart ook zelf een klacht: er zouden interne conflicten spelen bij de schietvereniging, die bovendien feestjes zou organiseren waarbij ook niet-leden mochten schieten.

De politie deed hier onderzoek naar, aldus de burgemeester: ‘Over de feestjes is daarbij niets aan het licht gekomen. Ook heeft de politie bekeken of de veiligheid in het geding zou zijn geweest. Dit is niet het geval, is het oordeel.’

Televisieprogramma Undercover toont aan dat interne regels niet werden nageleefd. Pijnlijk voor de politie? Integendeel, zegt de politiewoordvoerder: ,,We zijn blij met de beelden. Als wij daar binnen lopen, vallen we op. We hebben niet de mogelijkheden die Alberto Stegeman heeft.”