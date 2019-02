Tilburgse scholieren protesteren in Den Haag; ‘Groeten uit Tilburg aan zee’

In een overvolle trein, gewapend met protestborden, richting het Malieveld in Den Haag. Zo zag de dag van ruim honderd studenten van het Theresialyceum in Tilburg er vandaag uit. De boodschap: Rutte niet kutte! Allemaal om te protesteren voor een beter klimaatbeleid.

,,Vooral vanmorgen was het erg druk, het station in Tilburg stond helemaal vol met scholieren.’’ Vertelt Jona van de Brand (16). ,,Er waren veel meer mensen dan van tevoren gedacht, het was echt heel erg gaaf.’’ Het was zelfs zo druk dat Den Haag centraal de stroom van scholieren die naar huis wilden niet meer aan kon en scholieren een tijdje moesten wachten.

Meer dan honderd leerlingen

Begin deze week stond de teller van het aantal leerlingen dat mee ging vanuit het Theresialyceum nog op ongeveer 25. ,,Het is dus niet zo dat het gaat om honderden’’ stelde Rector Tomas Oudejans toen. Vandaag, drie dagen later, waren er ruim honderd leerlingen afwezig. Over de totale hoeveelheid scholieren die op de been is gekomen, loopt de schatting uiteen van vijf- tot vijftienduizend.

Volledig scherm Willem Arnoldus van het Theresialyceum bij de klimaatprotesten in Den Haag © Wytze de Vries

Warm aangekleed en goed voorbereid liepen de Tilburgse scholieren met teksten als: ‘Rutte, niet kutte, deze kans mot u benutte’, ‘Choke your girlfriend not seaturtles’ en ‘Groeten uit Tilburg aan zee’(verwijzend naar de stijgende zeespiegel) langs het torentje van premier Rutte. ,,We hebben lekker kunnen schreeuwen’’ aldus Jona.

Niet de laatste keer