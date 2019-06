Tilburgse schouwburg ligt deze zomer aan het strand: lichten voor Beachy (tóch) op groen

Theaters Tilburg-directeur Rob van Steen is de ‘reddende strand-engel’, hij stelde de hoek beschikbaar. Daarmee werd op het nippertje voorkomen dat Beachy dit jaar helemaal niet door zou gaan.



Frenken wilde eigenlijk het strandgevoel naar de Spoorzone brengen. Door er een foodtruck te parkeren op strandzand met daarbij zitgelegenheid, drankjes en palmbomen. Kleinschalig, dus zonder evenementen of versterkt geluid. Maar de gemeente zag geen mogelijkheid voor Beachy in de al overvolle Spoorzone.



Bas Verberk (D66) kaartte het probleem in de politiek aan, Rob van Steen las het verhaal en besloot om het terrein voor zijn deur aan te bieden. Van Steen wil zo ook laten zien hoe levendig het nieuwe Stadsforum in de toekomst zou kunnen worden. Dat is het plan om van het Stadskwartier één groot plein te maken.