Tilburgse schrijver genoot van het opschrijven van veel gorigheid ‘maar daarna moest ik er wel even uit’

Zoals bij veel Tilburgers bracht de studie Martijn Neggers naar de stad. Maar er zullen er niet veel zijn die hun ervaringen als student vervolgens in een debuutroman hebben verwerkt. Voor Neggers is het bijna vanzelfsprekend. ,,Deze stad past mij als een jas”, zegt hij. ,,Ik ben er echt verknocht aan geraakt. Ik hou van de Tilburgse lelijkheid, maar ook hoe het hier steeds mooier wordt en hoe we dat Calimerogevoel steeds meer kwijtraken. En ik hou van die grappige opeenhoping van absurdistische kunstenaars die hier is ontstaan, zoals Jeroen de Leijer, S. Lloyd Trumpstein, Gummbah. Overal waar ik kom, van Amsterdam tot Rotterdam tot alle uithoeken van het land, dan denk ik toch altijd: wat woon ik in een fijne stad.” En dat zegt hij zonder ironie.