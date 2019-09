Tilburgse schrijvers Elle en Erik leven en werken als Schatje en Scheetje

Een roman over het sterfbed van een vader, beschreven door de ogen van de jongste dochter. Je zou vermoeden dat het nieuwe boek van Elle van Lieshout over de schrijfster zelf gaat. Dat is maar ten dele zo, zegt ze. Met haar partner Erik van Os schrijft ze ook prenten- en kinderboeken, tweehonderd zijn er verschenen, wereldwijd twee miljoen verkocht. ,,Bij kinderboeken vraagt niemand of de verhalen autobiografisch zijn, maar juist die zijn dat wel. In wezen is natuurlijk alles autobiografisch.”