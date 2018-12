Tilburgse schrikt wakker van buurjongen in slaapkamer: verdachten gepakt dankzij blote voetstappen op het dak

TILBURG - Een Tilburgse uit de wijk Reeshof werd vrijdagochtend rond 06.50 uur wakker van een inbreker in haar slaapkamer. Ze vluchtte volgens de politie gillend de badkamer in, waar ze de politie inlichtte. Opgetrommelde agenten hoefden niet lang te zoeken naar de verdachte.

Aan het openstaande slaapkamerraam was te zien waar hij waarschijnlijk naar toe was gevlucht: het plat dak. In de rijp op het dak stonden een paar duidelijke afdrukken van blote voeten. Die leidden naar twee huizen verder.

In dat huis zijn twee verdachten opgepakt. Het is niet zeker of ze allebei met de inbraak te maken hadden. De politie heeft ze daarom allebei meegenomen. Het gaat om Tilburgers van 22 en 20 jaar oud. Eén van de twee sliep in de slaapkamer waar de voetafdrukken eindigden. Hij verzette zich bij zijn arrestatie.