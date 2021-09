Tilburgse skyline heeft nieuwe kolos, maar aan de voet wordt het pas echt interessant: ‘Verloren hoekje wordt dé straat van de stad’

Feest in het Park ‘positief verrast’: volgend jaar staat de tent weer in de Reeshof

15 september TILBURG - Het festival kwam onder hoge tijdsdruk en ‘last minute’ tot stand, maar de organisatie van Feest in het Park is zeer tevreden over het verloop. Volgend jaar keert het meerdaagse festival daarom terug in de Reeshof. ,,Wij zijn positief verrast.”