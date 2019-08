Tilburgse smerigheid op Instagram in beeld gebracht: ‘Het is echt een zooi in de stad’

Volgens De Wolf ligt het probleem net zo goed bij de inwoners als bij de gemeente. ,,Mensen die hun blikje laten staan of wikkels van een joint op de grond gooien, te lui om twee meter naar een lege prullenbak te lopen. En het is de gemeente zelf. Dat het gras in het park wordt gemaaid zonder dat bijvoorbeeld de lege blikjes op de grond weg worden gehaald. Daardoor ligt opeens het park vol kleine stukjes afval.”



Dat het anders kan, zag ‘ie vorige week nog op vakantie in Frankrijk. ,,Daar zie je veel minder prullenbakken, maar ook minder troep. Maar ik heb geen idee waarom het daar anders is dan hier.”



Hij wil geen ‘chagrijnige zeikerd’ zijn, maar wat hem betreft wordt er meer gecontroleerd op mensen die afval op straat gooien én komen er veel hogere boetes. ,,We maken ons druk om de klimaatdoelstellingen van 2030 die we niet halen, maar ons eigen leefgebied, waar we direct invloed op uit kunnen oefenen, interesseert ons blijkbaar niet.”