Tilburgse sportclubs in zwaar weer door gemiste omzet in het clubhuis

Voetbalclub FC Tilburg, die er nogal beroerd voor stond in de tweede klasse E, zal niet degraderen. Doordat het voetballen volledig stilligt, heeft voorzitter Theo Janssen meer tijd om in en rond zijn huis de klusjes die op aanpakken wachten uit te voeren. Maar dat zijn dat ook de enige voordelen van de coronacrisis. ,,Deze crisis gaat ons veel geld kosten'', zegt Janssen. ,,In het voorjaar hadden we moeten cashen. Mooi weer, veel activiteiten, toernooien: de kantine haalt in die drie maanden een groot deel van de omzet binnen. Is helemaal opgedroogd.''