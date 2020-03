Tilburgse sportclubs roepen jeugd nu ook op: ‘Blijf van de velden’

TILBURG - Tilburgse voetbalclubs roepen jongeren op om niet meer op de velden te komen spelen. In Goirle deden voetbal- en hockeyclubs dit vorige week in samenspraak met de gemeente al. De jeugd zoekt deze dagen massaal de sportvelden, trapveldjes en Cruyff Courts op.

‘Helaas moeten we vaststellen dat ook de velden van SV Reeshof worden gebruikt door groepen kinderen, maar ook door jong volwassenen (!) die samen aan het voetballen of aan het “hangen” zijn', meldt SV Reeshof. ‘Het feit dat men daarvoor over een hek moet klimmen of zich op andere wijze de toegang moet verschaffen, maakt kennelijk niet uit.’

‘Ook spelers Ajax en Willem II voetballen niet’

Sportclub 't Zand op haar Facebook. ,,Ook al liggen de voetbal- en grasvelden bij SC 't Zand er uitnodigend bij: ga niet voetballen! Dit geldt ook voor de spelers van Ajax, Feyenoord, PSV, Willem II, NAC, het Nederlands elftal. Al het voetbal ligt de komende weken stil. Het kan niet anders. Het is de snelste manier om er voor te zorgen dat we over enige tijd weer wél samen kunnen genieten van voetballen! 💪🏼 We rekenen op jullie!! 🙌🏼'.

Gudok deed vorige week al een beroep op ouders en kinderen om niet naar de velden te komen en herhaalde dit zondag: ‘Voetbal is leuk, maar nu even niet op Gudok! Nog steeds staan onze velden vol jongeren, ze klimmen over de hekken, dit kan en mag niet....Volg verder de richtlijnen van het RIVM...Naar buiten mag, maar voor iedereen geldt houdt 1,5 meter afstand!!!’

Vooralsnog geen verbod van gemeente