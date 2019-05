Tilburgse stadsdichter haalt Rotterdamse en Antwerpse woordkunstenaars naar de stad

De Rotterdamse spoken-word artiest Elten Kiene is die dag te gast in Tilburg. Hij is mede-oprichter van platform Woorden Worden Zinnen en was lid van hiphopcollectief Brandwerk. M. komt ook uit Rotterdam. Hij brengt authentieke poëzie en vertaalt de schoonheid van het hedendaagse. Uit Antwerpen komen drie artiesten naar De Nieuwe Vorst. EME (geboren in Kinshasa) brengt een mix van soul en R & B. Seckou Ouologuem is een pionier in de Vlaamse slam poetry scene en Samira Saleh maakt serieuze teksten met stevige inhoud, maar ook humoristische teksten met een diepere laag.