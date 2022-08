Tilburgse stadsgidsen geven honderden rondleidingen: ‘Bijna niet te geloven hoe booming de stad is’

Kapotte lift in flatgebouw van Nanda (62) is weer klaar voor gebruik: ‘In alle stilte gerepa­reerd’

TILBURG - De kapotte lift in het flatgebouw van Nanda (62) in Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag gerepareerd. Dat laat voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Henk Kleuver zaterdagochtend weten.

