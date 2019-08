Tilburgse stickers: Anarchisten plakken tegen de commercie en nazi's

Daar zijn ze dan: de nieuwe rolpaden van de Heuvel

11:31 Do 8 aug: Ze stonden bij de opening even stil - de sensoren moesten nog ingesteld worden - maar de nieuwe rolpaden van de fietsenstalling onder de Heuvel zijn in bedrijf. De oude waren ‘totaal versleten’, daarom liet de gemeente twee nieuwe installeren. De stalling zelf kreeg onder meer nieuwe rekken en duurzame led-verlichting.