Tilburgse straten in het buitenland: ze zijn vaak niet alleen

Tandeloze tijger Willem II wordt dit keer gered door een droge knal van ‘El Capitán’

Het aanvallend wederom totaal niet doortastende Willem II is gisteravond tegen Jong AZ met de schrik vrijgekomen. Zoals ook in de drie eerste thuiswedstrijden van dit seizoen het geval was, was het bikkelen, strijden en bibberen. Door een late (en gelukkige) goal van aanvoerder Pol Llonch leverde dat dit keer een 1-0 zege én enorme opluchting op.

17 september