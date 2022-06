Tilburgse studenten Kesha en Tyas winnen 10.000 euro: ‘Hij maakt praten over ADHD toegankelijk’

Tyas D’Hont is vierdejaars student aan Academy of Art, Communication and Design in Tilburg. De jury omschrijft hem als een creatieve wervelwind, met een hoofd vol ideeën. ,,Hij springt van het één naar het ander, zoals dat - zijn eigen woorden - ook bij een ADHD’er hoort. Hij maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. Dat maakt praten over ADHD of het begrijpen van wat het betekent om zo’n aandoening te hebben, toegankelijk.”