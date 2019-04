Tilburgse studenten schreven vijftig jaar geleden geschiedenis: zij waren negen dagen de baas op de universiteit

Bij titel Trappers pas later huldiging

9:14 Als Tilburg Trappers er in slaagt om voor de vierde keer op rij kampioen te worden van de Duitse Oberliga, dan vindt de huldiging niet kort na het behalen van de titel plaats. Daar wordt mee gewacht tot na het WK waar Oranje momenteel aan meedoet in Tallinn. Een exacte datum is nog niet bekend.