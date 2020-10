Tilburgse studenten Tommy (17) en Rowan (16) in de finale van Holland’s Got Talent

Al vanaf de eerste aflevering bliezen de twee vrienden de jury van Holland's Got Talent omver met hun optreden. Met de door hun uitgevoerde dans op het nummer Ne me quitte pas van Jacques Brel maakten ze zo’n indruk dat er meteen op de Golden Buzzer werd gedrukt. Daarmee stelden de twee zich meteen veilig voor een plaats in de halve finale. Juryleden Angela Groothuizen en Paul de Leeuw waren er zelfs in tranen van. Ook in de halve finale wisten ze opnieuw de harten van de jury te veroveren, waarmee ze een plek in de finale wisten te veroverden.