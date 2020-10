Tilburgse studenten zweten in een tentamentent

TILBURG - Gaat de Tilburgse universiteit in deze tijd een feestje bouwen? Je zou het kunnen denken als je de strakke witte tent ziet die is opgebouwd op het parkeerterrein aan de kant van het Warandebos.

Gezweet zal er wel worden, maar niet bij drank en disco. Want de tent is de plek waar vanaf 19 oktober in totaal 4500 studenten zich over hun tentamens buigen. ,,En hij is nergens anders voor”, verzekert Paulina Snijders, vice-voorzitter van het college van bestuur.

Snijders noemt het ‘de beste optie’ om in coronatijd tentamens te kunnen aanbieden. ,,In onze eigen zalen krijgen we dat nu niet voor elkaar, we moesten creatief zijn. Het is een hele operatie, maar op deze manier kunnen we alle richtlijnen naleven. Met anderhalve meter afstand en een gezondheidscheck.”

Eigenlijk zijn het twee (verwarmde) tegen elkaar aan geplaatste tenten. Twee keer 200 studenten kunnen zo tegelijkertijd tentamen doen. Dat gebeurt ‘s ochtends en ‘s middags. Ook op zaterdag wordt er geblokt.

Alle tentamens ook online

In het voorjaar zette Tilburg University online-tentamens in om aan de coronaregels te kunnen voldoen. De online-surveillance die daarbij kwam kijken, met nogal wat inbreuk op de privacy, riep weerstand op. ,,Niemand was er blij mee”, zegt Snijders. Toch neemt de universiteit er ook nu weer zijn toevlucht toe. ,,We bieden alle tentamens ook online aan. Voor bijvoorbeeld studenten die in quarantaine zijn of in het buitenland zitten is het de enige oplossing.”

De tentamentent staat er voorlopig drie maanden, ook de decembertoetsen kunnen dan worden meegepakt. Snijders: ,,Daarna evalueren we of het goed heeft gewerkt. Is dat het geval, dan kunnen we de gemeente om verlenging vragen.”