Tilburgse studentenkamers onverminderd populair in coronatijd: ‘Het is dringen’

Een jaar lang backpacken in Zuidoost-Azië zit er niet in. Dus begin je ‘gewoon’ in september al aan je studie bedrijfseconomie aan de Tilburg University. Bij het studentenleven hoort een kamer, maar voor één dag in de week college volgen op de campus, is de huur wel een hoop geld. Maar wat als je wacht, en straks iedereen tegelijk een kamer zoekt in een stad waar toch al een tekort is?