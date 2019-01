Tilburgse Taco Bell gaat vandaag weer open: ‘Ik had er altijd vertrouwen in’

De plannen voor een Taco Bell in Den Bosch, Utrecht en Den Haag werden geschrapt, maar de al bestaande zaken zijn door een nieuwe eigenaar onder de vleugels genomen. De Taco Bell in Eindhoven ging eind december open, nu is Tilburg aan de beurt en later volgt de zaak in Breda.



De vestiging in Tilburg liep prima, vertelt Martinez. ,,Al werd er door de vorige eigenaar niet echt geïnvesteerd in marketing of een mooi terras. Dat verandert onder deze eigenaar.”



Bang dat de keten ‘een knauw’ heeft gekregen door het faillissement, is ze niet. ,,In Eindhoven kregen we te horen hoe fijn mensen het vinden dat we weer open zijn, dat verwacht ik ook wel in Tilburg.”