Tilburgse Tamara (37) won jackpot van 10 miljoen: ‘Maar zelfs nu werk ik nog tachtig uur per week’

Mike Trésor is weer heel waardevol voor Jong België

9 oktober Mike Trésor was vrijdagavond opnieuw heel waardevol voor Jong België. De aanvaller van Willem II hielp de Belgen in het EK-kwalificatieduel met Jong Wales met een doelpunt en een assist op weg naar de 5-0 zege. In de rust werd hij gewisseld om hem te sparen voor het uitduel met Jong Moldavië.