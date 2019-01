Tilburgse ‘taxichauffeur’ toont veel spijt van straatroof: ‘Het is héél stom geweest’

Tilburger blijft stalking ontkennen. ‘Berichten van haar telefoon wissen? Ik zou dat technisch niet eens kunnen’

9:49 ARNHEM /TILBURG - Een 47-jarige oud-officier van de landmacht uit Tilburg hoorde na hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem een celstraf van 65 dagen tegen zich eisen wegens stalken, belaging en computervredebreuk. Dat is dezelfde straf als de militaire rechtbank hem in april 2016 oplegde. De Tilburger ging in hoger beroep omdat hij volhoudt dat hij onschuldig is, in ieder geval aan een deel van de feiten die hem worden aangerekend.