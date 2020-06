Tilburgse terrassen druppelen rustig vol: ‘We zijn blij, heel blij’

Rijen zijn er op maandagmiddag even voor de (her)opening van het Tilburgse terrasseizoen slechts een paar. En even na 12 uur hoeft bijna niemand meer in de rij te staan als de ondernemers - aftellend, soms met een glas champagne - de terrassen hebben geopend.



De terrassen in de binnenstad druppelen langzaam vol. Het is aardig druk, niet te. ,,Prima, zo kunnen we rustig op gang komen”, zegt Michel Engel, eigenaar van café De Slijterij. Hij is blij, heel blij. ,,We hebben vannacht niet geslapen, ik heb echt ieder uur van de klok gezien. De medewerkers zitten ook vol adrenaline.”



Hij hoopt dat alles goed verloopt vandaag. ,,En dat we dan over een maand een extra stapje mogen zetten.”