Tilburgse theatermaker Piet van Eijkeren (76) put weer uit de oorlog: na Helga Deen staat nu Sophie Scholl centraal

Sabine Maes (44) speelt na Helga Deen nu Sophie Scholl: ,,Ik speel graag dit soort rollen. Ik kan me daar goed in verplaatsen. De Tweede Wereldoorlog heeft mij altijd geïntrigeerd, ik ben verontwaardigd over wat mensen toen aangedaan is. Met stukken over Helga Deen en nu weer Sophie Scholl kunnen we goed aantonen wat er gebeurd is.”

Witte roos, geschreven en geregisseerd door Van Eijkeren, bestaat uit dialogen tussen Sophie en SS-rechercheur Robert Mohr ( Van Eijkeren), alsook dialogen tussen Sophie en een cel-bewaakster (Jeanne Ansems). Van Eijkeren: ,,Al die dialogen zijn vrij statisch en tóch is het bloedspannend.”

Maes: ,,Je ziet duidelijk een spanningsopbouw, je ziet iets gebeuren tussen Robert Mohr en Sophie. Aanvankelijk kijkt ze erg tegen hem op, is ze ingetogen. Maar gaandeweg wordt ze strijdbaarder. Sophie had een heel sterk geweten, een sterk moreel besef. Ze weet ook veel over dingen waar Mohr nooit van gehoord heeft. Hij gaat daardoor twijfelen.”

Respect voor mensen die gestudeerd hebben

Vormgever Jef Haen (71) onderstreept dit: ,,Mohr heeft een redelijk eenvoudige opleiding gehad, hij is van huis uit een veldwachter. Hij heeft respect voor mensen die gestudeerd hebben.”

Van Eijkeren: ,,De gesprekken tussen Sophie en de bewaakster zijn van een heel ander karakter. De rol van de bewaakster was in werkelijkheid miniem, maar ik heb deze uitgebreid.”

Jeanne Ansems (75): ,,Ik ben ook een gevangene, ik zit wegens communistische sympathieën. Mijn werk is mijn taakstraf. Ik durf niet veel te zeggen of emoties te tonen, maar ik geef Sophie veel tips, over mogelijke strafvermindering bijvoorbeeld. Ik moet me inhouden om niet te veel moederlijke gevoelens te tonen; uit lijfsbehoud kan en mag ik haar niet alles vertellen.”

Volledig scherm v.l.n.r. Sabine Maes als Sophie Scholl en Jeanne Ansems als bewaakster in 'Witte roos'. © Klaas van Eijkeren

Van Eijkeren heeft zijn stuk gebaseerd op diverse bronnen: ,,Ik heb goed gekeken naar de kern van de film Die letzte Tage, Sophie Scholl. Verder was er veel documentatie. Toen in 1990 de Muur viel, werden de archieven van de Stasi (geheime dienst) openbaar en kwamen er veel dossiers vrij. Ook op internet is er veel te vinden over Sophie Scholl.”

Het toneelbeeld zal opgedeeld zijn in een cel-gedeelte en een verhoorgedeelte. Van Eijkeren: ,,Het decor is puur functioneel. Je zult bij mij nooit iets op het podium zien dat geen functie heeft.”

De combinatie schrijver-speler-regisseur levert volgens Van Eijkeren geen problemen op. ,,Met zo’n klein groepje heb ik dit vaker gedaan. Wij laten het allemaal spontaan ontstaan. Wij regisseren elkaar ook, proberen dingen uit. We voelen zelf aan of iets wel of niet goed loopt.”

Witte roos is te zien in LOFT, Tilburg. Op 23 en 24 september om 20.30 uur, op 25 september om 14.30 uur.