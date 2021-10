Tilburgse ‘therapeut’ wordt verdacht van moord op Halsterse oud-supermarkteigenaar

Man blijft vast voor steekpar­tij in flat Dirigenten­laan

13 oktober BREDA\TILBURG – De 27-jarige Tilburger Yassine E. blijft in de gevangenis op verdenking van een poging tot doodslag op een man in een flat aan de Dirigentenlaan in Tilburg. De rechtbank in Breda wees donderdag het verzoek van zijn advocaat Arnold Nunnikhoven af om hem vrij te laten.