Tilburgse Torenbuurt: breng studenten en ouderen samen in vroeger Interpolispand

Wordt Heerenveen de eerste scalp uit het linkerrij­tje voor Willem II dit seizoen?

12 maart Willem II heeft z'n defensie de laatste weken behoorlijk op orde. In de laatste drie duels hoefde keeper Aro Muric in totaal slechts twee keer te vissen. Maar gaat het lukken om Heerenveen van scoren af te houden? De Friezen wist in de laatste 21 eredivisieduels met Willem II altijd te scoren.