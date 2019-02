Tilburgse vader tijdelijk vrij in zaak 'drugshandelsoap’

In hun woning in de Visserijbuurt werd in augustus ongeveer vijf kilo harddrugs gevonden en nog een aantal kilo's aan grondstoffen. Bovendien waren er wapens en zwartgeld. De woning is meteen gesloten en de woningstichting zegde het huurcontract op. Sindsdien wonen zijn zwaar invalide vrouw, dochter en zoon, die ook verdachte is, in een klein tweepersoonsappartementje.

Reallifesoap

Na het eerste onderzoek leek het wel of agenten naar een reallifesoap aan het kijken waren. Uren aan beelden waren gevonden. De familie Van den H. had namelijk camera's in huis hangen en daarop was van alles te zien, in glasheldere HD-kwaliteit. Ook hoe alle drugs over tafel gingen. Xtc, cocaïne, chrystal meth. Blijkbaar handelden Jan (55) en zijn 24-jarige zoon in van alles. ,,Een zak drugs ging over tafel alsof het de normaalste zaak van de wereld was'', zei officier van justitie Mark de Graaf.

Geld

Bovendien waren op diezelfde beelden 'stapels met geld' te zien. Geld dat zou zijn verdiend met drugshandel. Jan had namelijk nauwelijks legale inkomsten, zei De Graaf maandag in de rechtbank in Breda. Advocaat Menno Buntsma stelde echter dat er wel degelijk geld zou zijn verdiend, onder meer met leerbewerking. De vraag is natuurlijk of je daarmee stapels met bankbiljetten verdient, maar dat zou Buntsma in mei wel uitleggen. Dan is volgens de planning de inhoudelijk behandeling.