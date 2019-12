Tilburgse veelpleger op heterdaad betrapt bij inbraak

Half december, maar de terrassen zitten vol

10:55 Za 14 dec: Als je er bij stilstaat is het vreemd: de goed gevulde terrassen in hartje december. Soms zitten er meer mensen buiten dan binnen. Onder warmtelampen, behaaglijk gewikkeld in dekentjes. Apart: tien jaar geleden was het beeld in de Tilburgse binnenstad heel anders.