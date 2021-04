Tilburgse verdachte (52) overleden: ‘Mogelijk is die tumor van invloed geweest op wat hij heeft gedaan’

Heeft Aldi wel meer winkelop­per­vlak­te nodig is de vraag die de gemeente Hilvaren­beek wil onderzoe­ken

19 april HILVARENBEEK - Is het wel nodig dat de Aldi in Hilvarenbeek gaat uitbreiden? Op die en andere vragen wil de gemeente eerst antwoord voordat een beslissing wordt genomen over mogelijke nieuwbouw van de Duitse grootgrutter op bedrijventerrein Bukkum.