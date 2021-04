Tilburgse verdachte dodelijk steekincident Van Alkemadestraat langer vast

VIDEO + UPDATE Vrouw (29) overleden na steekpar­tij in Tilburgse woning, verdachte (38) aangehou­den

31 maart TILBURG - Bij een steekincident in een woning in Tilburg is woensdagmiddag een 29-jarige vrouw om het leven gekomen. Een 38-jarige Tilburger is ter plaatse aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf in de relationele sfeer.