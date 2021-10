Tilburgse verdachte ‘therapeute’ van moord op Chris Grinwis blijft drie maanden langer in de cel

Eddie Hurkmans, goedheili­ge supervrij­wil­li­ger van Moergestel, op 90-jarige leeftijd overleden

MOERGESTEL - Op 90-jarige leeftijd is dinsdag Moergestelnaar Eddie Hurkmans overleden. Hij was zo actief in de gemeenschap dat hij in 2001 als eerste de Gèèselse Reus uitgereikt kreeg, de Moergestelse vrijwilligersprijs.

27 oktober