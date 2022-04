Tilburgse verdachte van moord op supermarkteigenaar Grinwis uit Halsteren draagt pruik in rechtszaal

Euthanasie­mid­del in lichaam Chris Grinwis ook aangetrof­fen in woning van moord verdachte vriendin uit Tilburg

HALSTEREN - De politie heeft in de Tilburgse woning van verdachte Yvon K. (62) van de moord op haar vriend Chris Grinwis in Halsteren, een bekend euthanasiemiddel gevonden. Het gaat om dezelfde stof, pentobarbital, die in het lichaam van de oud-supermarkteigenaar (65) is aangetroffen en waaraan hij vermoedelijk is overleden.

19 december