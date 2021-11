Tilburgse verdachte van ontucht met tienermeisjes blij met plek in cel

Burgemees­ter sluit woning in Rijen na vondst hennepkwe­ke­rij

RIJEN - De burgemeester van Gilze en Rijen heeft een woning in Rijen gesloten omdat er een hennepkwekerij is gevonden. Het is twee maanden lang verboden om het huis en de bijbehorende grond in de Tuinstraat te betreden.

11 november