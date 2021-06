Tilburgse verliest beide benen na noodlottige botsing

Video Grote brand woonboerde­rij Esbeek onder controle, woningen zwaar beschadigd

28 mei ESBEEK - In een langgevelboerderij aan de Groenstraat in Esbeek is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het dak ging verloren. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend, maar vermoedelijk is een wasdroger de oorzaak.