Tilburgse vrienden gamen 56 uur voor alzheimer-onderzoek: ‘We krijgen bizar veel steun’

Vrij 20 sept: Zes vrienden, 56 uur computerspellen spelen, verschillende streamers en hopelijk een flink bedrag voor het goede doel. In Tilburg is de 'Dutch Game Marathon' van start gegaan.

Het wordt een uitputtingsslag, maar wel een mooie. Vrijdagmiddag gaat in het Tilburgse Deprez-gebouw een computerspellen-marathon van start die tot het het eind van de zondag duurt. De marathon wordt live uitgezonden via Twitch, de vermaarde site waar gamers live spellen spelen (streamen). De mensen die naar de marathon kijken kunnen spullen winnen, maar dan moeten ze wel doneren.

,,Het idee is al een aantal jaar geleden ontstaan, na een soortgelijk evenement hier in Nederland", vertelt Cengizhan Can (25 jaar). Hij zit samen met Boris Boekelman (26) Robin van Tellingen (29) in een ruimte van het Deprez-gebouw. ,,Het leek ons toen al heel vet om te doen, maar voor we het wisten waren we vijf, zes jaar verder." Boekelman en Van Tellingen lachen: ,,Je weet hoe het gaat."

Geheugenverlies

De drie maken deel uit van een team van zes man. Ze kennen elkaar van het Odulphuslyceum, behalve Van Tellingen. Oorspronkelijk uit Zeeland kwam hij er later 'via via' bij. Het zijn fervente gamers. Van vrijdag tot zondag spelen ze spellen die in de meeste gevallen een link naar geheugenverlies hebben. Zo staat het laatste Zelda-spel op het menu, een game waarin de hoofdrolspeler met hiaten in zijn geheugen wakker wordt.



,,We halen geld op voor onderzoek en bestrijding van Alzheimer”, vertellen ze. De oudtante van één van de teamleden kreeg daarmee te maken. ,,En dat raakt.” Boekelman: ,,Bijna iedereen kent wel iemand met Alzheimer in zijn directe omgeving.” Van Tellingen: ,,Mijn oma heeft het zelf gehad, ik heb het van dichtbij gezien.”

Kijken & doneren

De marathon staat of valt met de aandacht ervoor. En dat is moeilijk: streamingwebsite Twitch is een gigantisch platform, waar bekende streamers als DrDisrespect voor miljoenen volgers spelen. Het is moeilijk om als game marathon daar op te vallen. ,,Hoe doe je dat? Heel veel mailtjes rondsturen, beurzen bezoeken. We zijn begonnen met niks, dat is de uitdaging van dit project. We hebben geen naam in deze wereld."

Ze schreven de grote spellen-ontwikkelaars aan. Het gerenommeerde Bethesda bijvoorbeeld, waar ze twee spellen van spelen, Ubisoft doet mee, ontwikkelaar 2K en Nintendo ook. De bedrijven, grote jongens in de game-industrie, doneerden spullen (goodies) om tijdens het streamen te delen. ,,We krijgen bizar veel steun." Wie de stream volgt kan de goodies winnen, het is ook de bedoeling dat volgers tijden het kijken doneren.

