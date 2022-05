Tilburgse vrouw krijgt voorwaardelijke celstraf voor bedreigen van wethouder Marcelle Hendrickx

met video Willem II-verdediger Freek Heerkens: ‘Het moet zondag weer gaan spoken in ons stadion’

Willem II-verdediger Freek Heerkens had gemengde gevoelens na het gelijkspel tegen Cambuur woensdagavond. ,,We leven nog. Maar we hadden 'm hier heel graag gewonnen. Op basis van de eerste helft maken we daar geen aanspraak op, op basis van de tweede helft wel.”

11 mei