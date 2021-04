Tilburgse wethouder had een maand geen cent te makken, maar Hanny leeft zo al tientallen jaren

Het hele jaar door naar het theater, Elckerlyc is er klaar voor

9 april HILVARENBEEK - Waarom moet een theater in de zomer dicht zijn? Als de coronacrisis iets heeft geleerd, dan is het wel dat een cultureel centrum heel flexibel is. En die lijn wil Jeroen Zwartjes, de ‘nieuwe’ algemeen manager van het Elckerlyc in Hilvarenbeek, doorzetten. ,,Film kijken in een koel theater is toch heerlijk.”