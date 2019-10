Tilburgse wietstekkenbaas ook veroordeeld voor witwassen: negen maanden cel

Pastoor Van Noorwegen krijgt een dankvie­ring, maar wil van geen afscheid weten: ‘Ik ga gewoon door’

16:48 TILBURG - Pastoor Jan van Noorwegen krijgt zondag 20 oktober een dankviering in zijn Heuvelse kerk aangeboden. ,,Zijn gezondheid is erg broos", zegt pastoor-deken Jeroen Miltenburg van parochie De Goede Herder. ,,Het is moeilijk voor hem geworden om zelfstandig de mis te doen. Dit is een mooi moment om hem te bedanken.”