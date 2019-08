Tilburgse wijk Goirke Hasselt geteisterd door zes branden in twee uur tijd

UPDATE Boeijend Huys failliet: zorg gaat door, gesprekken over overname

31 juli BERKEL-ENSCHOT - Zorgonderneming Boeijend Huys in Berkel-Enschot is failliet verklaard. De zorg voor een dertigtal kwetsbare ouderen en jongeren op locaties in Berkel-Enschot, Tilburg, Alphen en Oosterhout wordt gecontinueerd. De curator is in gesprek met overname-kandidaten.