Tilburgse Winkler Prinsstraat gedeeltelijk afgezet door gaslek

Vastgoed Leyhoeve in Amerikaan­se handen

12:21 TILBURG - Het vastgoed van de Leyhoeve, het woonconcept voor 55-plussers, komt in Amerikaanse handen. De vestiging in Groningen is al aangekocht door vastgoedbelegger Heitman, over de verwerving van de Tilburgse wordt nog gesproken. Een beoogd opleidingscentrum in Tilburg is van de baan.