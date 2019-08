Tilburgse zangers Ruud Hermans (68) en Frans Biezen (72) doen mee met The Voice Senior

Hermans scoorde met The Tumbleweeds een hit met het nummer ‘Somewhere between'. ,,Het ging snel met dat nummer”, blikt Hermans tijdens een interview in 2018 terug. ,,We werden veel gedraaid op de radio en binnen de kortste tijd stonden we op één. Onze band speelde in alle tv-programma’s.”

Ook sprak hij over zijn band met The Voice Coach Ilse de Lange. ,,Ze ziet me als haar ontdekker”, zei Hermans. ,,Toen ik radioprogramma ‘Country Time’ bij de KRO presenteerde maakte ik een tour door het land. Plots stond Ilse met haar moeder voor mijn neus. Veertien zal ze zijn geweest. Ze droeg een vilten cowboyhoed een bloes met frutseltjes. Zoals in Tiroler films. Ze wilde ‘Somewhere between’ met me zingen.” Hermans - die vrijdagavond koos voor John Denvers Take me home, country roads - koos De Lange als zijn coach.