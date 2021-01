Tilburgse zus is de grote ster in nieuwe boek van Kluun: ‘Alle lieve dingen over mij zijn waar’

Als iemand een boek niet per se geschreven heeft om zijn eigen imago op te vijzelen, dan is dat wel Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun. Met Komt een vrouw bij de dokter schreef hij een gedramatiseerde autobiografie. Eén waarin hoofdpersoon Stijn - platgezegd - Amsterdam rondneukt terwijl zijn vrouw lijdt aan een ernstige vorm van kanker. En ja, dat is wat lezers van de bestseller onthouden. ,,Ik heb wel eens gehoord dat iemand toch zo’n goed boek gelezen had. ‘Maar wat is die Stijn een lul’, zei ze er gelijk bij. Ik vraag dan altijd: heb je het over Stijn uit het boek of over mijn broer Raymond?”