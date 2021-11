Tilburgse zwemverenigingen zeggen ‘ja’ tegen QR-check: ‘in het belang van onze gezondheid’

'Zwerfafval is een groot probleem', Sander bedacht er een app voor en gaat nu internatio­naal

TILBURG - Vader Sjef Akkermans ‘prikt’ al jaren zwerfafval in Tilburg, zoon Sander besloot een app te maken die bijhoudt welke gebieden zijn schoongemaakt en hoeveel afval is opgeruimd. WasteTime is de naam van de app, die in rap tempo aan populariteit wint en al in Amerika en Duitsland wordt gebruikt. Maar toch vooral in Tilburg.

