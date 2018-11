Tilburgse zwerver cel in voor straatroof op gehandicapte

Somalisch gezin op klaarlich­te dag overvallen in Hilvaren­beek: gevecht in huis, moeder hevig bloedend op straat

14:27 HILVARENBEEK - Een Somalisch gezin is donderdag op klaarlichte dag overvallen in hun huis aan de Ds. Van Heusdenstraat in Hilvarenbeek. Twee mannen belden aan en sloegen de moeder van het gezin met een pistool tegen het hoofd. De vrouw werd later ‘hevig bloedend’ gevonden door buurtbewoners.