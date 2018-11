Tilburgse zwerver vindt het genoeg geweest, maar officier van justitie gelooft hem niet

BREDA/TILBURG - Het is de vraag of iemand in de rechtszaal in Breda donderdag geloofde dat hij zou gaan veranderen. Een Tilburgse zwerver was echter helder en bleef herhalen: ,,Het is genoeg geweest.'' Hij wil het misschien wel, maar kan het waarschijnlijk niet.