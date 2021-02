Tiliander en Den Boogaard sprokkelen coronageld bijeen: nieuw potje in Oisterwijk

Tilburgse web­cam-afperser Aydin C. 180 dagen langer in de cel

15:56 TILBURG - Webcam-afperser Aydin C. (42) uit Tilburg moet van de rechtbank Amsterdam 180 dagen langer in de cel blijven. Omdat hij weigerde met de reclassering te praten, is volgens de rechtbank niet duidelijk hoe het gevaar op herhaling kan worden ingeperkt.