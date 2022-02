Tiliander en The Inside halen Q Music The Party Fout! naar Oisterwijk

OISTERWIJK - Qmusic The Party Fout! is zaterdag 1 oktober het eerste gezamenlijke evenement van Tiliander en The Inside in Oisterwijk. De samenwerking kwam tot stand toen duidelijk werd dat The Inside aan de Heusdensebaan zijn activiteiten moest staken.