Tim Hofman met BOOS in de bres voor huurders Tilburgs BV Wonen: ‘Contractkosten zijn veel te hoog’

FOTOSERIE Fotoserie: ‘Ga toch fietsen!’

15:11 TILBURG - Van de klassieke Hoge Bi tot de razendsnelle racefiets. Wie om zich heen kijkt ziet fietsen in alle kleuren, soorten en maten. Sommigen hangen de fiets aan de muur, een ander zoeft er liever meer over een snelfietspad. De fiets als vervoermiddel voor het hele gezin, of juist als totaal nieuw object voor nieuwkomers. Fotograaf Dolph Cantrijn brengt in de fotoserie ‘Ga toch fietsen’ een ode aan het oer-Nederlandse transportmiddel.